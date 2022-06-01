Yritysluettelo
BWX Technologies
BWX Technologies Palkat

BWX Technologies:n palkka vaihtelee $84,660 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $155,876 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BWX Technologies. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Koneinsinööri
$84.7K
Projektipäällikkö
$156K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä BWX Technologies on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,876. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BWX Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,268.

Muut resurssit

