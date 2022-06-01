Yritysluettelo
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Palkat

Burns & McDonnell:n palkka vaihtelee $9,278 kokonaiskorvauksena vuodessa Rakennusinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $231,761 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Burns & McDonnell. Viimeksi päivitetty: 10/10/2025

$160K

Sähköinsinööri
Median $111K
Laitteistoinsinööri
Median $144K
Ohjelmistoinsinööri
Median $74K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Koneinsinööri
Median $110K
Projektipäällikkö
Median $210K
Liiketoiminta-analyytikko
$129K
Rakennusinsinööri
$9.3K
Automaatioinsinööri
$95.8K
Teollinen muotoilija
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Liikkeenjohdon konsultti
$99.5K
LVI-sähköinsinööri
$131K
Tuotesuunnittelija
$119K
Ratkaisuarkkitehti
$232K
UKK

The highest paying role reported at Burns & McDonnell is Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,761. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Burns & McDonnell is $115,100.

