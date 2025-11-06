Yritysluettelo
Bucketplace
Bucketplace Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Seoul Capital Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Seoul Capital Area Bucketplace:ssa on yhteensä ₩97.73M per year. Katso Bucketplace:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Yhteensä vuodessa
₩97.73M
Taso
L4
Peruspalkka
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bucketplace?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Bucketplace in Seoul Capital Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₩144,712,453. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bucketplace Ohjelmistosuunnittelija roolille in Seoul Capital Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₩101,193,920.

