BT Palkat

BT:n palkkaväli vaihtelee $7,650:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $256,275:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BT. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $20.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tietotekniikan asiantuntija
Median $43.6K
Toimitusjohtajan avustaja
$88.3K

Asiakaspalvelu
$29.2K
Dataanalyytikko
$7.7K
Datatieteen päällikkö
$47.8K
Datatieteilijä
$17.5K
Talousanalyytikko
$88.3K
Laitteistoinsinööri
$119K
Henkilöstöhallinto
$48.4K
Lakiasiat
$184K
Markkinointi
$107K
Tuotesuunnittelija
$42.7K
Tuotevastaava
$73.2K
Ohjelmajohtaja
$113K
Projektipäällikkö
$9.4K
Myynti
$256K
Tietoturva-analyytikko
$80.1K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$61K
Ratkaisuarkkitehti
$52.3K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmajohtaja
$74.2K
Tekninen kirjoittaja
$10.9K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$81.5K
UKK

据报道，BT最高薪的职位是Myynti at the Common Range Average level，年总薪酬为$256,275。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，BT的年总薪酬中位数为$61,004。

