BSN SPORTS
BSN SPORTS Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States BSN SPORTS:ssa vaihtelee $85K ja $116K per year välillä. Katso BSN SPORTS:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$91K - $110K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$85K$91K$110K$116K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä BSN SPORTS in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $116,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BSN SPORTS Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,000.

Muut resurssit

