Brown-Forman
Brown-Forman Datatieteen päällikkö Palkat

Datatieteen päällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Mexico Brown-Forman:ssa vaihtelee MX$915K ja MX$1.33M per year välillä. Katso Brown-Forman:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$55.6K - $64.5K
Mexico
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteen päällikkö roolille yrityksessä Brown-Forman in Mexico on vuosittainen kokonaiskorvaus MX$1,328,060. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Brown-Forman Datatieteen päällikkö roolille in Mexico ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MX$915,134.

