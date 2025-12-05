Yritysluettelo
Brown-Forman
Brown-Forman Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Mexico Brown-Forman:ssa vaihtelee MX$303K ja MX$424K per year välillä. Katso Brown-Forman:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$17.5K - $20.4K
Mexico
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Brown-Forman?

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Brown-Forman in Mexico on vuosittainen kokonaiskorvaus MX$423,863. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Brown-Forman Data-analyytikko roolille in Mexico ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MX$302,759.

Muut resurssit

