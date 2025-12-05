Yritysluettelo
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Ghana Brooklyn Chinese-American Association:ssa vaihtelee GHS 1.37M ja GHS 1.91M per year välillä. Katso Brooklyn Chinese-American Association:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$136K - $160K
Ghana
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$127K$136K$160K$176K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Brooklyn Chinese-American Association?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Brooklyn Chinese-American Association in Ghana on vuosittainen kokonaiskorvaus GHS 1,911,335. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Brooklyn Chinese-American Association Ohjelmistosuunnittelija roolille in Ghana ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on GHS 1,372,240.

