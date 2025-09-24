Yritysluettelo
Bright Money
Bright Money Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India Bright Money:ssa on yhteensä ₹2.01M per year. Katso Bright Money:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.01M
Taso
SDE 1
Peruspalkka
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bright Money?

₹13.98M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Bright Money in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,236,049. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bright Money Ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,771,148.

