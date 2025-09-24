Yritysluettelo
Bright Horizons
Bright Horizons Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Bright Horizons:ssa on yhteensä $160K per year. Katso Bright Horizons:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bright Horizons
Software Engineering Manager
Newton Center, MA
Yhteensä vuodessa
$160K
Taso
-
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bright Horizons?

$160K

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistokehityspäällikkö at Bright Horizons in United States sits at a yearly total compensation of $169,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Horizons for the Ohjelmistokehityspäällikkö role in United States is $160,000.

