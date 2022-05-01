Yritysluettelo
Bright Health Palkat

Bright Health:n palkka vaihtelee $127,160 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $249,240 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Bright Health. Viimeksi päivitetty: 11/18/2025

Tuotepäällikkö
$249K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $127K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$216K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Bright Health on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $249,240. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bright Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $216,075.

