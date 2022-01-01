Brex Palkat

Yritysluettelo
Brex:n palkka vaihtelee $27,078 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $630,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Brex. Viimeksi päivitetty: 8/28/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
L4 $195K
L5 $395K
Tuotepäällikkö
Median $440K

Ohjelmistokehityspäällikkö
L5 $613K
L6 $630K
Myynti
Median $260K
Asiakaspalvelu
Median $47.9K
Liiketoimintakehitys
Median $200K
Markkinointi
Median $174K
Tuotesuunnittelija
Median $290K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $278K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$181K
Liiketoiminta-analyytikko
$81.3K
Talousanalyytikko
$146K
Ohjelmapäällikkö
$245K
Rekrytoija
$27.1K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$199K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Brex-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Brex on Ohjelmistokehityspäällikkö at the L6 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $630,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Brex ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $245,250.

