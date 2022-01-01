Brex Palkat

Brex:n palkka vaihtelee $27,078 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $630,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Brex. Viimeksi päivitetty: 8/28/2025
What do Product Managers even do?
Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Brex-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.