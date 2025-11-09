Yritysluettelo
Bosch Global
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija
  • EG14
  • Romania

Ohjelmistosuunnittelija Taso

EG14

Tasot yrityksessä Bosch Global

Vertaa tasoja
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Näytä 6 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
RON 38,261
Peruspalkka
RON 166,312
Osakeanti ()
RON 0
Bonus
RON 4,868
Block logo
+RON 259K
Robinhood logo
+RON 398K
Stripe logo
+RON 89.5K
Datadog logo
+RON 157K
Verily logo
+RON 98.4K
Don't get lowballed
Viimeisimmät palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Bosch Global ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit