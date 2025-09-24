Yritysluettelo
Bosch Global
Bosch Global Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United States Bosch Global:ssa on yhteensä $108K per year. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bosch Global
Senior Design Engineer
Charlotte, NC
Yhteensä vuodessa
$108K
Taso
Senior
Peruspalkka
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bosch Global?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

The highest paying salary package reported for a Tuotesuunnittelija at Bosch Global in United States sits at a yearly total compensation of $147,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Tuotesuunnittelija role in United States is $108,000.

Muut resurssit