  Palkat
  Koneinsinööri

  Kaikki Koneinsinööri -palkat

Bosch Global Koneinsinööri Palkat

Koneinsinööri mediaanikorvaus in United States Bosch Global:ssa on yhteensä $102K per year. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bosch Global
Mechanical Engineer
Lancaster, PA
Yhteensä vuodessa
$102K
Taso
E3
Peruspalkka
$102K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
10 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bosch Global?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Bosch Global in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $135,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bosch Global Koneinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,000.

