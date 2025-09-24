Yritysluettelo
Henkilöstöhallinto mediaanikorvaus in India Bosch Global:ssa on yhteensä ₹605K per year. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹605K
Taso
Management Apprenctice
Peruspalkka
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bosch Global?

₹13.98M

UKK

The highest paying salary package reported for a Henkilöstöhallinto at Bosch Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,017,845. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Henkilöstöhallinto role in India is ₹605,117.

Muut resurssit