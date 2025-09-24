Data-asiantuntija korvaus in India Bosch Global:ssa on yhteensä ₹2.41M per year EG14 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.58M. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
