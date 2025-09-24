Yritysluettelo
Data-asiantuntija korvaus in India Bosch Global:ssa on yhteensä ₹2.41M per year EG14 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.58M. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Bosch Global in India میں Data-asiantuntija کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹3,206,499 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Bosch Global میں Data-asiantuntija کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,818,232 ہے۔

