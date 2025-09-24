Yritysluettelo
Bosch Global Data-tieteen päällikkö Palkat

Data-tieteen päällikkö mediaanikorvaus in Germany Bosch Global:ssa on yhteensä €111K per year. Katso Bosch Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Yhteensä vuodessa
€111K
Taso
SL1
Peruspalkka
€111K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
12 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bosch Global?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Data-tieteen päällikkö στην Bosch Global in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €136,372. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Data-tieteen päällikkö in Germany είναι €111,359.

