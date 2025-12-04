Yritysluettelo
Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Hallinnollinen assistentti Palkat

Hallinnollinen assistentti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Pakistan Boom! By Cindy Joseph:ssa vaihtelee PKR 3.43M ja PKR 4.87M per year välillä. Katso Boom! By Cindy Joseph:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Boom! By Cindy Joseph?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä Boom! By Cindy Joseph in Pakistan on vuosittainen kokonaiskorvaus PKR 4,869,451. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Boom! By Cindy Joseph Hallinnollinen assistentti roolille in Pakistan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PKR 3,429,787.

