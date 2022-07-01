Yrityshakemisto
Bombora
Bombora Palkat

Bombora:n palkkaväli vaihtelee $109,450:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $151,875:aan Datatieteilijä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Bombora. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Datatieteilijä
Median $152K
Ohjelmistoinsinööri
Median $147K
Tuotevastaava
$109K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Bombora:ssa on Datatieteilijä vuotuisella kokonaiskorvauksella $151,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Bombora:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $147,000.

