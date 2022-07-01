Yritysluettelo
BlueHalo
BlueHalo Palkat

BlueHalo:n palkka vaihtelee $110,129 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $246,225 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä BlueHalo. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ohjelmistoinsinööri
Median $120K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laitteistoinsinööri
Median $203K
Tuotesuunnittelija
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Tekninen ohjelmapäällikkö
$246K
UKK

Den høyest betalte rollen rapportert hos BlueHalo er Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $246,225. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BlueHalo er $161,500.

