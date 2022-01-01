Blue Origin Palkat

Yrityshakemisto
Blue Origin:n palkkaväli vaihtelee $90,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $249,312:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Blue Origin. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

Konetekniikan insinööri
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Laatu-insinööri

Valmistusinsinööri

Lämpötekniikan insinööri

Tietokoneavusteisen suunnittelun insinööri

Ohjelmistoinsinööri
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Laitteistoinsinööri
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Sulautetun laitteiston insinööri

Avaruustekniikan insinööri
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Tekninen ohjelmajohtaja
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Tekninen projektipäällikkö

Tuotevastaava
L3 $151K
L4 $249K
Materiaalitekniikan insinööri
L2 $120K
L3 $140K
Sähkötekniikan insinööri
Median $200K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $90K
Projektipäällikkö
Median $146K
Liiketoimintaprosessit
$102K
Kemian insinööri
$91.5K
Valvontainsinööri
$171K
Yrityksen kehittäminen
$246K
Dataanalyytikko
$164K
Datatieteen päällikkö
$244K
Talousanalyytikko
$154K
Henkilöstöhallinto
$136K
Tietotekniikan asiantuntija
$198K
Tuotesuunnittelija
$218K
Ohjelmajohtaja
$225K
Rekrytoija
$99.3K
Tietoturva-analyytikko
$150K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$212K
UKK

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Blue Origin là Tuotevastaava at the L4 level với tổng thu nhập hàng năm là $249,312. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Blue Origin là $151,333.

