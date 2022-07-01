Yritysluettelo
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Palkat

Blue Canyon Technologies:n palkka vaihtelee $85,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $194,025 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blue Canyon Technologies. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Laitteistoinsinööri
$194K
Koneinsinööri
$180K
Ohjelmistoinsinööri
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ohjelmistokehityspäällikkö
$184K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blue Canyon Technologies on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $194,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blue Canyon Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $182,104.

