Blue Apron
Blue Apron Palkat

Blue Apron:n palkka vaihtelee $140,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $229,643 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blue Apron. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $140K
Markkinointi
$161K
Markkinointioperaatiot
$157K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$230K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blue Apron on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $229,643. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blue Apron ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $158,980.

