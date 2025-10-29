Yritysluettelo
Bloomreach
Bloomreach Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Bloomreach:ssa vaihtelee ₹4.68M per year Software Engineer -tasolta ₹6.13M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹5.18M. Katso Bloomreach:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Bloomreach in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,563,485. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bloomreach Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,396,615.

Muut resurssit