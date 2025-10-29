Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Bloomreach:ssa vaihtelee ₹4.68M per year Software Engineer -tasolta ₹6.13M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹5.18M. Katso Bloomreach:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
