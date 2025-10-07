Yritysluettelo
Bloomberg
Bloomberg Data Architect Palkat

Katso Bloomberg:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Bloomberg-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data Architect roolille yrityksessä Bloomberg in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $340,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bloomberg Data Architect roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $245,000.

