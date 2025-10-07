Yritysluettelo
Bloomberg Sivustoluotettavuusinsinööri Palkat sijainnissa Greater London Area

Sivustoluotettavuusinsinööri korvaus in Greater London Area Bloomberg:ssa vaihtelee £88.7K per year ja £156K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater London Area on yhteensä £140K. Katso Bloomberg:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£129K
£111K
£1K
£16.7K
£122K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Bloomberg-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Sivustoluotettavuusinsinööri roolille yrityksessä Bloomberg in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £156,484. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bloomberg Sivustoluotettavuusinsinööri roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £123,048.

