Backend-ohjelmistoinsinööri korvaus in United Kingdom Bloomberg:ssa vaihtelee £84K per year Software Engineer -tasolta £157K per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United Kingdom on yhteensä £145K. Katso Bloomberg:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Software Engineer
£84K
£78.1K
£0
£5.9K
Senior Software Engineer
£157K
£130K
£0
£27K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Bloomberg-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)