Bloom Energy Palkat

Bloom Energy:n palkkaväli vaihtelee $9,535:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $306,525:aan Kemian insinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Bloom Energy. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Biomediciinan insinööri
$225K
Kemian insinööri
$307K
Valvontainsinööri
$129K

Dataanalyytikko
$9.5K
Datatieteilijä
$119K
Sähkötekniikan insinööri
$170K
Talousanalyytikko
$157K
Laitteistoinsinööri
$236K
Konetekniikan insinööri
$164K
Myynti
$289K
Ohjelmistoinsinööri
$72.4K
UKK

A legmagasabb fizetésű szerep a Bloom Energy-nél a Kemian insinööri at the Common Range Average level, évi $306,525 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Bloom Energy-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $163,815.

