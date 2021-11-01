Yritysluettelo
Blockchain.com
Blockchain.com Palkat

Blockchain.com:n palkka vaihtelee $107,529 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $231,985 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blockchain.com. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $108K

Data-insinööri

Liiketoimintakehitys
$149K
Data-asiantuntija
$201K

Markkinointi
$142K
Tuotesuunnittelija
$177K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$180K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$179K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$232K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Blockchain.com-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Blockchain.com è Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $231,985. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Blockchain.com è $178,055.

