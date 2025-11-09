Yritysluettelo
  • Palkat
  • Datatieteilijä
  • Level 4
  • Canada

Datatieteilijä Taso

Level 4

Tasot yrityksessä Block

Vertaa tasoja
  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
    4. Näytä 3 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
CA$123,920
Peruspalkka
CA$125,904
Osakeanti ()
CA$47,008
Bonus
CA$452
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
