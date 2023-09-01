Yritysluettelo
Blinkit
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Blinkit Palkat

Blinkit:n palkka vaihtelee $1,656 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $84,834 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blinkit. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $47.8K
Tuotepäällikkö
Median $43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Kirjanpitäjä
$1.7K
Hallinnollinen assistentti
$4.8K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$44K
Liiketoiminta-analyytikko
$24.6K
Data-analyytikko
$20.6K
Henkilöstöhallinto
$4.4K
Ohjelmapäällikkö
$14K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Blinkit is Ohjelmistoinsinööri at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Blinkit ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Amazon
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit