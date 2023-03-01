Yritysluettelo
Blinkist
Blinkist Palkat

Blinkist:n palkka vaihtelee $49,575 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $165,219 Esikuntapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blinkist. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $76.2K
Esikuntapäällikkö
$165K
Henkilöstöhallinto
$53.4K

Markkinointi
$49.6K
Tuotepäällikkö
$115K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$95.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blinkist on Esikuntapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $165,219. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blinkist ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,814.

Muut resurssit