Blink
  • Palkat
  • UX-tutkija

  • Kaikki UX-tutkija -palkat

Blink UX-tutkija Palkat

UX-tutkija mediaanikorvaus in United States Blink:ssa on yhteensä $130K per year. Katso Blink:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Blink
UX Researcher
San Diego, CA
Yhteensä vuodessa
$130K
Taso
L3
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Blink?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Uusimmat palkkailmoitukset

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Blink in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $189,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blink UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,000.

