Blend360
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

Blend360 Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in India Blend360:ssa on yhteensä ₹1.88M per year. Katso Blend360:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹1.88M
Taso
L2
Peruspalkka
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Blend360 in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,582,862. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blend360 Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,876,944.

