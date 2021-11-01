Yritysluettelo
Blend360
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Blend360 Palkat

Blend360:n palkka vaihtelee $23,422 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $160,800 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blend360. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Data-asiantuntija
Median $23.4K
Ohjelmistoinsinööri
Median $31.6K

Data-insinööri

Liiketoiminta-analyytikko
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Data-analyytikko
$53.7K
Data-tieteen päällikkö
$161K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blend360 on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $160,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blend360 ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,730.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Blend360 ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit