BlackLine
Backend-ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in United States BlackLine:ssa on yhteensä $217K per year. Katso BlackLine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
BlackLine
Senior Software Engineer
Pleasanton, CA
Yhteensä vuodessa
$217K
Taso
L4
Peruspalkka
$182K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä BlackLine?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä BlackLine in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $309,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä BlackLine Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $210,000.

