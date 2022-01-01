Yritysluettelo
Blackbaud
Blackbaud Palkat

Blackbaud:n palkka vaihtelee $41,650 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $223,875 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blackbaud. Viimeksi päivitetty: 11/17/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotepäällikkö
Median $98.1K
Projektipäällikkö
Median $106K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $180K
Liiketoiminta-analyytikko
$81.3K
Liiketoiminnan kehittäminen
$62.3K
Asiakaspalvelu
$41.7K
Henkilöstöhallinto
$224K
Tuotesuunnittelija
$101K
Myynti
$95.7K
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Blackbaud-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blackbaud on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blackbaud ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,500.

Muut resurssit