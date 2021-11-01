Yrityshakemisto
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Palkat

Black Sesame Technologies:n palkkaväli vaihtelee $85,224:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $193,800:aan Laitteistoinsinööri :lle yläosassa.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $190K
Laitteistoinsinööri
$194K
Henkilöstöhallinto
$85.2K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Black Sesame Technologies:ssa on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $193,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Black Sesame Technologies:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $190,000.

Muut resurssit