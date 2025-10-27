Yritysluettelo
Biogen Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Biogen:ssa on yhteensä $205K per year. Katso Biogen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Yhteensä vuodessa
$205K
Taso
M2
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$25K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Biogen in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $240,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Biogen Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

