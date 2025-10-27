Yritysluettelo
Biogen
Biogen Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United States Biogen:ssa on yhteensä $185K per year. Katso Biogen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Yhteensä vuodessa
$185K
Taso
Senior
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bonus
$26.3K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Biogen in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $211,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Biogen Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $162,900.

Muut resurssit