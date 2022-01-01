Yritysluettelo
Bio-Techne
Bio-Techne Palkat

Bio-Techne:n palkka vaihtelee $84,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $157,785 Koneinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Bio-Techne. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $84K
Data-asiantuntija
$121K
Koneinsinööri
$158K

Ohjelmapäällikkö
$121K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Bio-Techne on Koneinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $157,785. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bio-Techne ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,747.

