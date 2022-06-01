BigBear.ai Palkat

Yrityshakemisto
BigBear.ai:n palkkaväli vaihtelee $109,450:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $173,865:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BigBear.ai. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $118K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Asiakasmenestys
$171K
Datatieteilijä
$109K

Tuotesuunnittelija
$174K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli BigBear.ai:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $173,865. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
BigBear.ai:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $144,363.

