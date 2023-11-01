Yrityshakemisto
BIC Palkat

BIC:n palkkaväli vaihtelee $48,878:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $219,708:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BIC. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Dataanalyytikko
$75.9K
Ohjelmajohtaja
$220K
Ohjelmistoinsinööri
$48.9K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$122K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli BIC:ssa on Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $219,708. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
BIC:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $98,734.

