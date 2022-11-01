Yrityshakemisto
BHP
BHP Palkat

BHP:n palkkaväli vaihtelee $58,621:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $194,281:aan Kirjanpitäjä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä BHP. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $103K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
$194K
Yrityksen kehittäminen
$121K

Datatieteilijä
$128K
Geologian insinööri
$156K
Laitteistoinsinööri
$78.5K
Tietotekniikan asiantuntija
$88.5K
Konetekniikan insinööri
$138K
Tuotesuunnittelija
$101K
Tuotevastaava
$142K
Projektipäällikkö
$159K
Myynti
$58.6K
Ratkaisuarkkitehti
$94.2K
Tekninen ohjelmajohtaja
$181K
UKK

The highest paying role reported at BHP is Kirjanpitäjä at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

