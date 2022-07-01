Yrityshakemisto
Bestow
Bestow Palkat

Bestow:n palkkaväli vaihtelee $34,423:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rakennusinsinööri :lle alaosassa $172,891:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Bestow. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Rakennusinsinööri
$34.4K
Tuotesuunnittelija
$134K
Tuotevastaava
$173K

Ohjelmistoinsinööri
$125K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Bestow:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $172,891. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Bestow:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $129,875.

