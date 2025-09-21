Yritysluettelo
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Berkeley Research Group:ssa on yhteensä $185K per year. Katso Berkeley Research Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Mediaanipalkka
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$185K
Taso
2
Peruspalkka
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Berkeley Research Group?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Berkeley Research Group in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $235,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Berkeley Research Group Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

Muut resurssit