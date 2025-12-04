Yritysluettelo
Berkadia
Berkadia Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Berkadia:ssa vaihtelee $292K ja $425K per year välillä. Katso Berkadia:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$335K - $382K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$292K$335K$382K$425K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Berkadia?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Berkadia in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $424,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Berkadia Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $291,600.

