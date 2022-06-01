Yritysluettelo
Berkadia
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Berkadia Palkat

Berkadia:n palkka vaihtelee $9,652 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Berkadia. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $120K
Talousanalyytikko
Median $9.7K
Data-asiantuntija
$201K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Tuotesuunnittelija
$117K
Tuotepäällikkö
$44.5K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Berkadia on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Berkadia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $116,580.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Berkadia ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Princeton Property Management
  • Cadre
  • Vanguard
  • EAB
  • Advantis Global
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit