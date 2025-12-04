Yritysluettelo
Bentley Systems
Bentley Systems Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Bentley Systems:ssa vaihtelee $92.7K ja $130K per year välillä. Katso Bentley Systems:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$100K - $117K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$92.7K$100K$117K$130K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Bentley Systems?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Bentley Systems in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $129,710. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Bentley Systems Projektipäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $92,650.

Muut resurssit

